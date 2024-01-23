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أول حكم قضائي ضد زوج طلق زوجته في بث مباشر على الفيسبوك

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ارشيفية
الثلاثاء، 23-01-2024 01:55 م


في مارس الماضي، شهدت محافظة قنا جنوبي مصر واقعة، تمثلت في تطليق رجل زوجته خلال بث مباشر عبر فيسبوك.
ولم يمر هذا التصرف دون عواقب، حيث تقدمت الزوجة بشكوى إلى المحكمة بسبب الأذى النفسي الذي تعرضت له جراء هذا الانفصال العلني.
وجاء رد المحكمة منصفا للزوجة، وقضى بتغريم الزوج مبلغ 50 ألف جنيه مصري.
استندنت المحكمة في قرارها إلى الأدلة المقدمة من الزوجة، التي تتضمن مقاطع فيديو توثق الإزعاج الذي تعرضت له والعبارات المسيئة التي وجهها لها الزوج، والتي تسببت في أذى نفسي وأدبي لها توجب العقوبة.

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