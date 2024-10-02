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أول تعليق من يوسف بطرس غالي بعد تعيينه بقرار من الرئيس

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الأربعاء، 02-10-2024 02:35 م


تصدر يوسف بطرس غالي وزير المالية في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك في الساحة السياسية والاقتصادية من جديد في مصر، بعد قرار جمهوري بتعيينه عضوا بالمجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية.

وتم تعيينه ضمن المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية في مصر، والمنوط بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات، بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة.

وقال وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي من خلال موكله والمفوض عنه، الدكتور سمير الحناوي، حيث قال إنه في قمة سعادته بهذا القرار، لخدمة بلاده مؤكدا بذل المزيد من الجهد لأجل مصر، والمساهمة في رفعة الاقتصاد المصري في ظل التحديات المحيطة، عبر تقديم حلول ومشورات لمشاكل الاقتصاد المصري.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، أهمية اختيار الدكتور يوسف بطرس غالي عضوا في المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية، نظرا لخبراته الواسعة، حيث يؤكد أن عودة يوسف بطرس غالي للبلاد أمر طبيعي للاستفادة من خبراته، ولقيمته الكبيرة وكونه اقتصادي دولي مرموق، وله مكانة عالمية في الشئون المالية.

وأشار مصطفى الفقي، إلى أن يوسف بطرس غالي، الذي غاب عن وطنه لأكثر من 10 سنوات، عاد ليلعب دوره، شأن كل خبير واقتصادي كبير، ليدعم الاقتصاد المصري في هذه الظروف الصعبة عالميا وإقليميا، مؤكدا أن الدولة المصرية ترحب بكل أبنائها بلا استثناء.

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