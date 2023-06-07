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أول تعليق من كريم بنزيما بعد انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي

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كريم بنزيما
الأربعاء، 07-06-2023 02:07 ص نسمه عبد الوهاب
عبر الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي اتحاد جدة، عن سعادته العارمة بالانتقال إلى النادي السعودي وأعلن نادي اتحاد جدة السعودي، تعاقده رسميًا مع الفرنسي كريم بنزيما في صفقة انتقال حر قادمًا من ريال مدريد الإسباني.

وقال بنزيما في تصريحات لحساب نادي اتحاد جدة على موقع “تويتر”: “أنا متحمس جداً لتجربة دوري كرة قدم جديد في بلد مختلف، وأعرف أن نادي الاتحاد يتمتع بتاريخ مذهل ومشجعين حماسيين للغاية وطموحات كبيرة تتخطى الدوري المحلي، الذي حققه هذا العام لتصل إلى الفوز بالبطولات القارية".

وأضاف:"أنا فخور جد بمسيرتي الكروية في إسبانيا وفرنسا وأوروبا بشكل عام، وأشعر أن الوقت قد حان لتحد ومشروع جديدين".

وأردف: "دائماً ما شعرت بحفاوة الاستقبال والترحيب من المشجعين والناس عند زيارتي للسعودية، وأتطلع للانضمام إلى زملائي الجدد في نادي الاتحاد والعمل معهم على نقل هذا النادي المذهل وكرة القدم في السعودية إلى مستويات وآفاق جديدة، ولدي معرفة كبيرة بمدى قوة الدوري والتنافس المحتدم فيه ومستوى الفرق واللاعبين خصوصاً مع قدوم النجوم مثل صديقي كريستيانو رونالدو، كما أنني على دراية بالطموحات الكبيرة للسعودية بما يختص بكرة القدم والرياضة ككل".

ووقع بنزيما على عقد يربطه مع الاتحاد حتى 2026 بحسب ما أكد النادي، على أن يتقاضى راتبًا يُقدر بـ 200 مليون يورو سنويًا بحسب ما أكدت تقارير صحفية.
واختتم: "أنا هنا للفوز تماماً كما كان هدفي في أوروبا، ومتحمس جداً للقاء اللاعبين والجمهور في جدة".

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