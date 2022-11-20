أول تعليق من شقيق رامز جلال على أنباء إصابته بالعمى

الأحد، 20-11-2022
02:12 م
كشف الفنان ياسر جلال
، حقيقة إصابة شقيقه رامز جلال
بالعمى وقرار اعتزاله
التمثيل.
وقال جلال إن "شقيقه بخير ويواصل العمل بشكل طبيعي، ولا يلتفت لمثل
تلك الإشاعات، داعيًا ربنا يحفظ رامز من أي شر".
وأكد ياسر أن ذلك الكلام "مجرد إشاعات سخيفة"، مدينًا مروجيها،
ورافضًا التعليق عليها، مؤكدًا أنها بلا معنى، بحسب إرم نيوز.
وانتشرت خلال الأيام الماضية أنباء على بعض المواقع الإخبارية، ومواقع
التواصل الاجتماعي، إشاعة تفيد بإصابة الفنان المصري رامز جلال
بالعمى في أثناء
تصويره برنامجه الرمضاني الجديد، وأنه قرر اعتزال التمثيل والتخلي عن برنامجه
الشهير للمقالب.