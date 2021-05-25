أول تعليق من «سبعبع» على بتر إحدى قدميه

الثلاثاء، 25-05-2021
02:43 م
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له عقب خضوعه لعملية جراحية ببتر إحدى قدميه، بعد إصابته بجرح خلال
مشاركته في فيلم "وقفة رجالة"، كتب الفنان شريف دسوقي
، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي
"فيسبوك"، :" قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء".
وكانت
الفنانة بدرية طلبة، كشفت عن إجراء الفنان شريف دسوقي
، لعملية جراحية، أسفرت عن
بتر ساقه.
وقالت
بدرية طلبة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:”عن تجربة
عيشتها مع بابا الله يرحمه صعب قوي بني آدم يفوق من البنج يلاقي جزء من جسمه مبتور
وخصوصا رجليه ربنا يصبرك يا شريف ويقوي قلبك ويتم شفاك على خير”.
وتحدثت
بدرية عن حالة شريف دسوقي
الصحية، قائلة:”للناس اللى بتتصل وبتبعت رسايل علشان
تطمن على الفنان شريف دسوقي
(سبعبع
) كان فيه جرح في رجله الشمال وهو مريض سكر،
حالته ساءت جدا وبعد الفحوصات والأشعة والتحاليل قرر الدكتور بتر الرجل من تحت
الركبة وهو خرج من أوضة العمليات وحالته مستقرة الحمد لله ادعوا له ربنا يتم شفاه
على خير”.