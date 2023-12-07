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أول تعليق من سامح الصريطي على زواجه سرًا من المطربة حنان.. فاجأ الجميع بصراحته

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سامح الصريطي
الخميس، 07-12-2023 10:29 ص


أكد الفنان القدير سامح الصريطي، خبر زواجه من المطربة المعتزلة حنان.
وقال الصريطي، في تصريحات صحفية، إن كل ما يتم تداوله عبر بعض المواقع الإخبارية أو على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، حول أن زواجه كان سرا عار تماما من الصحة.
وتابع: "خبر الزواج صحيح، وكل اللي هيقول إنه تم في السر ربنا هيحاسبه، كل اللي حب يبقى تريند أو كتب كلمة غلط ربنا هيحاسبه ومش هيسيبه".
وأضاف: "أنا مبعملش حاجة في السر، ولكن أنا مبحبش أتكلم عن حياتي الشخصية.. حياتي بحب أحتفظ بيها لنفسي، وأعيشها في هدوء بعيد عن الإعلام، ويا ريت اللي يسألني يسألني عن شغلي وبس لكن حياتي الشخصية بلاش".
يذكر أن، سامح الصريطي كان قد تزوج من الفنانة نادية فهمي في بداية مشواره الفني، وأنجب منها ابنتيه "ابتهال وآية"، وتوفيت "نادية" عام 2019 عن عمر ناهز الـ 69 عاما بعد صراع مع المرض.

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