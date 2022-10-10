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أول تعليق من الداخلية على حكم حبس قائد سيارة طريق السويس المتهور

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المتهم
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الإثنين، 10-10-2022 12:55 م

قضت محكمة جنايات القاهرة، بحبس سائق السويس المتهور، الذي أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقيادة سيارته برعونة على أحد الطرق مؤخرا.

وأمرت دائرة 11 جنايات، بمعاقبة المتهم "أحمد.ج"، 47 عامًا، بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، وإلغاء رخصة القيادة الخاصة به.

جاء قرار المحكمة، بعد ثبوت الاتهامات الموجهة إلى "سائق السويس المتهور"، من قيادة سيارته برعونة على طريق السويس، معرضًا حياة المواطنين للخطر، إلى جانب حيازته مواد مخدرة بغرض تعاطيها.

وبعد ساعات من إعلان المحكمة لقرارها، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا، أكدت خلاله اتخاذ إجراءاتها القانونية لتنفيذ الحكم.

وقالت الوزارة في بيانها، المنشور عبر صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك": "في إطار قيام أجهزة وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم القضائي الصادر من الجهات القضائية المختصة بشأن القضية المعروفة إعلاميًا (السائق المتهور بطريق السويس).. حيث قررت المحكمة حبس قائد السيارة 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه مع إلغاء رخصة القيادة الخاصة به.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية".
 

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