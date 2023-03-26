



كشفت وزارة الأوقاف حقيقة ما تردد عن مقتل مؤذن عقب صلاة التراويح في مسجد في محافظة الإسكندرية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن المشاجرة حدثت خارج المسجد بين المذكور وآخرين، ولا علاقة له ولا أي من المتشاجرين معه بالأوقاف على الإطلاق.

وأوضح هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بالوزارة، أن الواقعة المذكورة حدثت بعد الانتهاء من صلاة التراويح وإغلاق المسجد وانصراف المصلين مساء أمس الجمعة.

وأضاف البيان أن المسجد به عاملان يتبعان الأوقاف وخطيب مكافأة يؤدي الصلوات وخطبة الجمعة، وأهاب القطاع الديني بوزارة الأوقاف تحري الدقة فيما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي.