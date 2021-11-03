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أول تعليق لـ«ماكدونالدز» بعد ضبط المعتدين على عماله في السعودية

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المعتدين
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الأربعاء، 03-11-2021 12:22 م


علقت شركة "ماكدونادز" في السعودية، على واقعة تعدي 5 مواطنين على عمال أحد فروعها على طريق الرياض مكة، بعد القبض على الجناة.
ورد حساب الشركة عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، على سؤال احد المتابعين أرسل للاستفسار عن صحة أحد العاملين الذي أصيب بحالة إغماء، قائلًا :" بالاشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حول ما حصل مؤخراً في أحد فروعنا على طريق الرياض - مكة من اعتداء على مطعمنا وموظفينا، فإننا نود التعبير عن أسفنا الشديد لما حصل ونؤكد أن كافة موظفينا ولله الحمد بخير. غير أن بعضهم أصيب بجروح طفيفة وقد تم اسعافهم فور وقوع الحادثة".
من جهتها أعلنت النيابة العامة السعودية أنها تمكنت من تحديد هويتهم والقبض عليهم في محافظة الخرج، وهم (5) مواطنين، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم للنيابة العامة.
 

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