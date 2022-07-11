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أول تعليق إسرائيلي على «حرق 20 جنديًا مصريًا أحياء في حرب 67»

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أول تعليق إسرائيلي على «حرق 20 جنديًا مصريًا أحياء في حرب 67»

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رئيس وزراء اسرائيل
Native
Teads
الإثنين، 11-07-2022 10:16 ص


أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي قدم التهنئة للرئيس بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، ومن جانبه هنأ لابيد بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.
وعلى صعيد عملية السلام، تم تبادل وجهات النظر بشأن مستجدات القضية الفلسطينية، حيث تم التوافق على العمل لترتيب لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف تضم مصر، وإسرائيل، والرئيس الفلسطيني خلال الفترة القادمة من أجل إعادة تنشيط مفاوضات السلام، حيث أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس لتحقيق الأمن والاستقرار والتعاون بالمنطقة.
كما أكد الرئيس من جانبه مواصلة مصر لجهودها لتحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين ومرجعيات الشرعية الدولية، بما يفتح آفاق التعاون والتنمية لكافة شعوب المنطقة، مؤكدًا أيضًا ضرورة استمرار التهدئة في الضفة وقطاع غزة وأهمية مساعدة السلطة الفلسطينية في كافة المجالات خاصة المجال الاقتصادي.

كما تناول الاتصال بعض موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تم التوافق على قيام السلطات الإسرائيلية بتحقيق كامل وشفاف بشأن ما تردد من أخبار في الصحافة الإسرائيلية اتصالًا بوقائع تاريخية حدثت في حرب عام 1967 حول الجنود المصريين المدفونين في القدس، حيث أكد لابيد أن الجانب الإسرائيلي سيتعامل مع هذا الأمر بكل إيجابية وشفافية وسيتم التواصل والتنسيق مع السلطات المصرية بشأن مستجدات الأمر بغية الوصول إلى الحقيقة.
 

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