أول تحرك من البرلمان بشأن بث مقاطع إباحية بالمدارس

الجمعة، 23-10-2020
05:43 م
أحمد سالم
تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعتي خرق الآداب العامة بالمدارس
، وتمثلت الواقعة الأولى في قيام بعض طلاب الثانوية العامة بمدرسة إهناسيا الثانوية بنين، والتابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، بمشاهدة مقاطع إباحية على الشاشات الإلكترونية، الخاصة بمنظومة التعليم الإلكتروني، اما الواقعة الثانية تمثلت في قيام العديد من الطلاب داخل أحد الفصول بمدرسة النوبارية بالبحيرة، بمشاهدة فيديو الراقصة البرازيلية
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واكد "عامر" في بيان صادر عنه، أن العملية التعليمية في مصر تقدمت كثيرًا في ظل التطوير الشامل الذي يحدث بها بقيادة الدكتور طارق شوقي، ولكن ما حدث من انحلال اخلاقي في المدرسين يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذه المهزلة والحفاظ علي مستقبل أبنائنا الطلاب.
وتسأل رئيس لجنة الصناعة، عن دور مدير المدرسة والمدرسين، واين كانوا عندما أستخدم الطلاب شاشات العرض المخصصة للشرح في ذلك؟، معربًا عن استيائه الشديد لما وصلت له وزارة التعليم بسبب تكرار تلك الوقائع.