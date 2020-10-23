الأحد 01 نوفمبر 2020
توقيت مصر 03:31 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. هذا ما قاله أحمد فتحي عقب الرحيل لجمهور الأهلي

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

"شوقي": نسعي لتسجيل مناهج اللغات عبر القنوات التعليمية

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

الاهلي بطل الدورى الممتاز يسقط طلائع الجيش بثلاثية

جوتا ينقذ ليفربول من فخ وست هام في الدوري الإنجليزي

إلهام شاهين تكشف السر الذي تخفيه مع ليلى علوي وهالة صدقي

ضبط شاب وفتاة في واقعة مُشينة بالسعودية

إسرائيل تعرض على تركيا المساعدة.. لكن الرد كان مفاجئًا

ADS
 

أول تحرك من البرلمان بشأن بث مقاطع إباحية بالمدارس

البرلمان
برلمان
 
الجمعة، 23-10-2020 05:43 م أحمد سالم
تقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن واقعتي خرق الآداب العامة بالمدارس، وتمثلت الواقعة الأولى في قيام بعض طلاب الثانوية العامة بمدرسة إهناسيا الثانوية بنين، والتابعة لمركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف، بمشاهدة مقاطع إباحية على الشاشات الإلكترونية، الخاصة بمنظومة التعليم الإلكتروني، اما الواقعة الثانية تمثلت في قيام العديد من الطلاب داخل أحد الفصول بمدرسة النوبارية بالبحيرة، بمشاهدة فيديو الراقصة البرازيلية.

واكد "عامر" في بيان صادر عنه، أن العملية التعليمية في مصر تقدمت كثيرًا في ظل التطوير الشامل الذي يحدث بها بقيادة الدكتور طارق شوقي، ولكن ما حدث من انحلال اخلاقي في المدرسين يتطلب اتخاذ إجراءات سريعة لوقف هذه المهزلة والحفاظ علي مستقبل أبنائنا الطلاب. 

وتسأل رئيس لجنة الصناعة، عن دور مدير المدرسة والمدرسين، واين كانوا عندما أستخدم الطلاب شاشات العرض المخصصة للشرح في ذلك؟، معربًا عن استيائه الشديد لما وصلت له وزارة التعليم بسبب تكرار تلك الوقائع.
 

إقرأ ايضا

كورونا في مصر

"الصحة" تكشف آخر تطورات فيروس كورونا في مصر

الإعلامي عمرو أديب

شاهد.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تتويج الأهلي بدرع الدوري

وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار

"عبد الغفار" يكشف موقف الدراسة بالجامعات فى عصر كورونا

أخبار متعلقة

عودة المدارس

نائب وزير التعليم يوضح حقيقة وجود إصابات «كورونا» في المدارس

المدارس

"شوقي: غرف عزل بالمدارس للتعامل مع أي حالات يظهر عليها "كورونا"

مدارس مصر (أرشيفية)

حماية المستهلك: المدارس ملتزمة برد مصروفات نقل الطلاب