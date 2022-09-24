السبت 24 سبتمبر 2022
توقيت مصر 09:57 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فنان شاب يطلق النار على والدته المصابة بالسرطان

الإمارات.. نسيت هاتفها في المنزل فاكتشف الزوج خيانتها بصور جنسية مع رجال

أنقذوه من الانتحار بـ«الحبة السامة» فتخلص من حياته في العناية المركزة

على غرار جريمة شيماء جمال.. قاضٍ أردني يقتل زوجته وابنه داخل مزرعة

وصلة رقص لـ شيرين عبدالوهاب مع شاب في حفل خاص

رفض الرد على الجميع.. محمود سعد يفجر مفاجأة عن آخر أيام هشام سليم

دي نهايتها.. منى زكي تكشف قطع علاقتها وزوجها أحمد حلمي بـ أحمد السقا

اغتصاب ملكة جمال مصر.. صديق خطيبها الإعلامي الشهير استدرجها داخل شقته

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

إعلامي يفجر مفاجأة صادمة: شيماء جمال اشتغلت في الدعارة والمخدرات.. وتحرك عاجل

ADS
 

أنقذوه من الانتحار بـ«الحبة السامة» فتخلص من حياته في العناية المركزة

inbound2685075242110066952
مستشفى أجا
Native
Teads
السبت، 24-09-2022 09:32 ص


شهدت محافظة الدقهلية، مصرع شاب بالقفز من نافذة العناية المركزة في المستشفى الذي كان يتلقى العلاج فيه، بعد إنقاذه من محاولة الانتحار بـ“الحبة السامة“.
وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغًا يُفيد بأن الشاب ألقى بنفسه من نافذة مستشفى أجا المركزي بمحافظة الدقهلية، الذي كان محتجزًا به لتناوله ”الحبة السامة“.
وانتقل ضباط المباحث على الفور إلى مكان البلاغ، وتبين مصرع شاب يبلغ من العمر 35 عامًا، كان محتجزًا بقسم العناية المركزة بالطابق الثاني في المستشفى لإصابته بالتسمم إثر محاولته الانتحار بتناوله حبة سامة تستخدم في حفظ الغلال؛ نتيجة مروره بأزمة نفسية.
وتبين من خلال التحريات، أنه عقب تعافي الشاب واستعداده لمغادرة المستشفى قفز من نافذة الغرفة وسقط أرضًا مما أدى الى إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ، ما أدى إلى مصرعه في الحال.
وأكدت زوجة المتوفى أنه كان يُعاني من مشاكل نفسية منذ فترة، وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 

إقرأ ايضا

image

فنان شاب يطلق النار على والدته المصابة بالسرطان

download

الإمارات.. نسيت هاتفها في المنزل فاكتشف الزوج خيانتها بصور جنسية مع رجال

download

على غرار جريمة شيماء جمال.. قاضٍ أردني يقتل زوجته وابنه داخل مزرعة

أخبار متعلقة

202007100351155115

العثور على رجل أعمال مقتولًا داخل كمبوند شهير بالقاهرة الجديدة