أنغام تحسم الجدل: كتبت تعهد بعدم الزواج

السبت، 01-01-2022
01:08 م
كشفت الفنانة أنغام الكثير حول حياتها الشخصية، وذكرياتها،
بالإضافة إلى حديثها عن الزواج
، وهل من الممكن أن تتزوج مرة ثانية أم لا؟.
وكشفت أنغام، خلال حلولها ضيفة على برنامج لايف من الدوبلكس،
مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا
، أنها كتبت تعهداً بعدم الزواج
مرة ثانية، وأن
"أكتر دكتور بزوره هو دكتور العلاج الطبيعي، علشان عندي مشكلة في كتفي".
وأكدت أن "اسم الدلع غير المفضل لي، هو: نغنوغة"،
وأضافت "ما بعملش حاجة غلط عشان نقيب الموسيقيين يغضب عليا، وأول أجر لي كان
70 جنيها".
وكشفت أن أغنيتها المفضلة في الطفولة، كانت: "سوسة كف
عروسة" لعفاف راضي.
وأوضحت أن أمنيتها في عام 2022 "إني أكون كويسة زي السنة
اللي فاتت".
كما أكدت أنها ترقص عندما تكون وحدها في البيت.