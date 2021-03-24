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أمير عسير يصدر قرارًا عاجلًا بالقبض على معلق رياضي

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أمير منطقة عسير
 
الأربعاء، 24-03-2021 09:45 ص محمد فضل

بعد حالة الجدل والغضب التي أثارها معلثق رياضي، أثناء تعليقه على مباراة بين ناديين رياضيين من منطقة عسير بطريقة تثير العصبية القبلية، وجه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، شرطة المنطقة باتخاذ الإجراءات النظامية في حق المعلق بعد انتشار مقطع فيديو له أثار جدلًا.
وحسب وسائل إعلام محلية، أصدرت إمارة منطقة عسير بيانًا، قالت فيه: "إنه وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، فقد وجَّه الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، شرطة المنطقة باتخاذ الإجراءات النظامية في حق شاب؛ علّق على مباراة بين ناديَيْن رياضيَّيْن من المنطقة، بما فيه إثارة للعصبية القبلية، وإحالته إلى النيابة العامة خلال 24 ساعة".
وذكر بيان الإمارة أن ذلك الفعل المشين لا يتلاءم مع الهوية الرياضية في وطننا، التي بنيت على أساس متين من الأخلاق، بهدف دعم الجانب التربوي المؤثر في الأجيال لدفع عجلة البناء المجتمعي، في إطار متماسك من الترابط والتآخي بين أفراد المجتمع، كما لا يتلاءم مع الجهود المبذولة من هيئة تطوير عسير في دعم المناشط الاجتماعية والأندية الرياضية بما يحقق الدعم التنموي في المنطقة، من خلال مبادئ مجتمعية تدعو إلى الترابط ونبذ الخلاف وإصلاح القلوب، والذي تعده هيئة تطوير عسير الوافد الأساس لإصلاح الدروب وتوسيع التنمية وإرساء بيئة استثمارية مستقرة في المنطقة.
 

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