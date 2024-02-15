أمطار وثلوج.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الـ 48ساعة المقبلة

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ارشيفية
الخميس، 15-02-2024 11:11 ص


أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس الأيام المقبلة، والتي تنتهي يوم الجمعة، وذلك على كافة أنحاء البلاد.
وقالت الهيئة في بيان لها: تنخفض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية خلال تلك المدة ويسود طقس مائل للبروة نهارًا شديد البرودة ليلًا، ويتكون الصقيع على المزروعات الوادي الجديد ووسط سيناء.
طقس الخميس..

سقوط أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد (الثلج) خلال حالة الطقس الخميس على مناطق من محافظات: الإسكندرية- مطروح – البحيرة – الدقهلية – بورسعيد – دمياط – كفر الشيخ.
وتكون الأمطار المتوقعة متوسطة ورعدية أحيانًا خلال حالة الطقس الخميس على مناطق من جنوب الوجه البحري ومحافظات القناة تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء وشمال محافظة البحر الاحمر.
وتكون شدة الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة على مناطق محافظات: القاهرة – القليوبية – الجيزة – شمال الصعيد.
طقس الجمعة..
سقوط أمطار غزيرة ورعدية ويصحبها سقوط حبات البرد (الثلج) خلال طقس الجمعة على مناطق من محافظات: البحيرة- الإسكندرية- مطروح – البحيرة –بورسعيد – الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ.
وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة خلال طقس الجمعة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومحافظات القناة وخليج السويس ومحافظات القاهرة الكبري وسيناء وشمال الصعيد.

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