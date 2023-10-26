أمطار رعدية.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات القادمة

الخميس، 26-10-2023
11:29 ص
كشفت هيئة الأرصاد الجوية
، عن تفاصيل طقس الساعات المقبلة و درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية، بالتزامن مع وجود ظاهرة جوية في الصباح الباكر وأمطار قد تكون رعدية على عدة مناطق .
حالة الطقس اليوم على القاهرة
وبحسب بيان رسمي صادر عن هيئة الأرصاد الجوية
، يسود البلاد اليوم الخميس، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.
ومن جانبها قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ البلاد مازالت تتأثر بوجود امتداد لـ مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارا، فترتفع قيم الحرارة كما يحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض ويساعد بشكل كبير على تكون الشبورة المائية الكثيفة.
وأضافت غانم خلال تصريحات تليفزيونية: “من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى ما بين 31 إلى 32 درجة مئوية وتكون أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو 2 درجة إلى 3 درجات ، الطقس من حار إلى شديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء في فترات النهار، وتحديدا في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي”.
حالة الطقس ليلا
وبحسب بيان الأرصاد يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود ليلا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ظاهرة جوية
وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع بحسب الارصاد، تكون شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد تصل لحد الضباب على بعض الأماكن، وهو ما يشكل خطرا على قائدي المركبات إذ حذر الخبراء من القيادة بسرعة مع تدني مستوى الرؤية لتجنب الحوادث.
أمطار رعدية
وكشفت الأرصاد عن فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.
و بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة، وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.