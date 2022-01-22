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أكد الأطباء أنها «عاقر».. فحملت بطريقة غريبة!

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حامل
Native
Teads
السبت، 22-01-2022 08:23 ص

في قصة غريبة شاركت سيدة متابعيها على موقع تيك توك كيفية حملها بعد أن أكد الأطباء أنها عاقر ولا تستطيع الإنجاب.
وشاركت مستخدمة باسم "راش سوليفان" في موقع "تيك توك" متابعيها تجربة فريدة مرت بها، وقصت كيف تمكنت من الحمل، بعد أن أكد الأطباء أنها عاقر وليس باستطاعتها إنجاب أطفال.
وفي التفاصيل، كشفت سوليفان أنها تناولت أطعمة طهاها زوجها العطوف خصيصا لها، موضحة أنها كانت مصابة بالعقم، وفي محاولة يائسة لإنجاب طفل، عكف زوجها ويدعى توم على البحث عن الأطعمة التي يمكن أن تساعد زوجته على إعادة التوازن إلى الهرمونات في جسمها، بل فتح حسابا على "إنستغرام" لتوثيق تجربته.
وأوضحت الزوجة أنها قررت مع زوجها بعد أن تلقيا توصية وحيدة من الأطباء دعتهما إلى "اللجوء إلى مركز لتحديد النسل" أن يتحولا إلى العلاج من خلال الغذاء.
كما كشفت أن زوجها ألصق قائمة مجدولة يستخدمها أثناء شراء المواد الغذائية بالثلاجة، تضمنت المكونات التي تتزامن مع المراحل المختلفة لدورتها الشهرية.
وبعد نشر مقطع فيديو في أكتوبر، أعلن الزوجان أنهما ينتظران ولادة طفل الآن، وبدلا من وجبات التوازن الهرمونية، يطبخ توم وجبات متوافقة مع حجم الجنين في بطنها، فحين كان الطفل بحجم حبة الخوخ، قدم الزوج لزوجته ثمرة خوخ مع آيس كريم.
وبذلك تنتهي مأساة الزوجين بالإعلان عن الحمل وانتظار مولودتهما الأولى.
 

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