أفضل الأطعمة التي تحافظ على صحة القلب طوال العمر

الأحد، 24-10-2021
09:28 ص
ينعكس النظام الغذائي على صحة الإنسان في كل شيء، فالطعام إما نعمة أو نقمة
إذا أحسن استخدامه وتنوعت أصنافه.
وللقلب أهمية خاصة في صحة الإنسان، فهو نبض الحياة ومصدرها الأول في جسم
الإنسان، لذا فإن هناك أطعمة يجب الحرص عليها لسلامة القلب
، وأخرى يجب الابتعاد
عنها او التقليل منها أيضًا لسلامته.
وكشف استشاري أمراض القلب
وقسطرة الشرايين السعودي، الدكتور خالد النمر، عن
أفضل الأطعمة المفيدة للقلب.
وقال النمر عبر حسابه على تويتر: "الغذاء الذي يُحبّه القلب
، كثير
الخضروات والفواكه، قليل الملح، قليل السكريات والنشويات".
وتابع: "يعني قَلّل من الرز، التمر، الدونات، العسل، الفطائر، إضافة
السكر على الشاهي خاصة فيمن يعانون زيادة الوزن والسكري".
الغذاء الذي يُحبّه القلب
:
١.كثير الخضروات
والفواكه
٢.قليل الملح
٣.قليل السكريات
والنشويات:
يعني قَلّل من الرز، التمر،الدونات،العسل،الفطائر،إضافة السكر على الشاهي خاصة
فيمن يعانون زيادة الوزن والسكري.