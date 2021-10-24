الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:32 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

أفضل الأطعمة التي تحافظ على صحة القلب طوال العمر

download
ا
Native
الأحد، 24-10-2021 09:28 ص

ينعكس النظام الغذائي على صحة الإنسان في كل شيء، فالطعام إما نعمة أو نقمة إذا أحسن استخدامه وتنوعت أصنافه.
وللقلب أهمية خاصة في صحة الإنسان، فهو نبض الحياة ومصدرها الأول في جسم الإنسان، لذا فإن هناك أطعمة يجب الحرص عليها لسلامة القلب، وأخرى يجب الابتعاد عنها او التقليل منها أيضًا لسلامته.
وكشف استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين السعودي، الدكتور خالد النمر، عن أفضل الأطعمة المفيدة للقلب.
وقال النمر عبر حسابه على تويتر: "الغذاء الذي يُحبّه القلب، كثير الخضروات والفواكه، قليل الملح، قليل السكريات والنشويات".
وتابع: "يعني قَلّل من الرز، التمر، الدونات، العسل، الفطائر، إضافة السكر على الشاهي خاصة فيمن يعانون زيادة الوزن والسكري".
الغذاء الذي يُحبّه القلب:
١.كثير الخضروات والفواكه
٢.قليل الملح
٣.قليل السكريات والنشويات:
يعني قَلّل من الرز، التمر،الدونات،العسل،الفطائر،إضافة السكر على الشاهي خاصة فيمن يعانون زيادة الوزن والسكري.
 

إقرأ ايضا

hqdefault

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

زيت-التموين

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم