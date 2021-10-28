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أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

LAMB
لحوم
Native
الخميس، 28-10-2021 10:34 ص

حث الطبيب الألماني توماس فريلنغ، على الالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي وتجنب عدد من الأطعمة الخطرة، من أجل الحفاظ على الغشاء المخاطي المعوي في حالة مثالية.
وأشار توماس فريلنغ، إلى تضمين السكر في قائمة الأطعمة الخطرة، موضحا أن أنواعًا معينة من البكتيريا تتكاثر جيدًا في بيئة حلوة، إضافة إلى المنتجات المملحة والمدخنة والنقانق، وفق موقع “فوكوس”.
وأبان أن “هذه الأطعمة مدرجة في قائمة المواد المسببة للسرطان، ولذا يجب ألا تأكل أكثر من 500 جرام من اللحوم الحمراء في الأسبوع”، لافتا إلى أن الدهون “السيئة”، توجد، في المايونيز والسمن النباتي وشحم الخنزير.
 

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