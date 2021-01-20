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أصبح فنان مشهور جدًا .. تعرف على الضابط الذي أشرف على سجن السادات

السادات
أصبح فنان مشهور جدًا .. تعرف على الضابط الذي أشرف على سجن السادات
 
الأربعاء، 20-01-2021 08:20 ص المصريون
لا يعرف كثيرون أن فنانا شهيرا كان هو الضابط المسئول عن عنبر السجن الذي وُضع به الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات قبل وصوله للحكم.

وكشفت الفنانة منى ذو الفقار أن والدها الفنان الراحل صلاح ذو الفقار كان هو الضابط المسئول عن عنبر السجن الخاص بالرئيس السادات إبان اعتقاله في فترة الأربعينات.

وأضافت في تصريحات تلفزيونية: والدي حينها كان يعمل ضابطا قبل دخوله إلى الفن وتصادف أنه كان المسئول عن السجن الذي يقبع به الرئيس السادات ، وكان يعامله برفق واحترام.

وتابعت: الرئيس السادات تحدث عن هذه الواقعة أكثر من مرة وابنته رقية السادات حكت القصة أيضا.
 

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