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أصالة تثير الجدل بصورة حميمية رفقة زوجها بمناسبة عيد الحب

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أصالة وزوجها
Native
Teads
الثلاثاء، 14-02-2023 02:00 م

 

احتفلت الفنانة أصالة بمناسبة عيد الحب، وشاركت فيديو برفقة زوجها، في أحدث على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهرت أصالة في أحضان زوجها، وأثارت الجدل بقبلة رومانسية مع كلمات الغزل عبر خاصية الاستوري

 

وظهرت الفنانة أصالة، برفقة زوجها فائق حسن، في كواليس برنامج “سعودي أيدول” وهي ممسكة بيده وترتدي فستانا أبيض وسط زغاريد من المتواجدين حولهما، كما قامت أصالة بتقبيل زوجها.

 

تجاوزت الفنانة أصالة أزمتها الأخيرة مع الجمهور بسبب تدخينها السجائر الإلكترونية فى كواليس برنامج “سعودي أيدول”، وظهرت مجددا فى بروفات حفلها المنتظر ضمن فعاليات هلا فبراير بالكويت.

 

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