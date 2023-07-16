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أصاب 200 مواطن.. مرض غامض ينتشر بين أهالي قرية بقنا

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رش المصرف
الأحد، 16-07-2023 01:08 م


تعرض أهالي نجع سند بقرية العليقات التابعة لمدينة قوص بمحافظة قنا، لمرض غريب انتشر فيها وأصاب نحو 200 شخص بأعراض مختلفة.

 

وأكد الأهالي، أن مرضًا غريبًا انتشر بين سكان القرية وتمثلت أعراضه في ارتفاع كبير بدرجات الحرارة وتكسير عظام وقيء ودوخة وصداع، وتستمر لمدة 7 أيام، مرجحين أن يكون سبب ذلك انتشار البعوض والحشرات وربما تلوث حدث في مياه الشرب.

وأضاف الأهالي أن الأعراض باتت تنتقل بسهولة بين الأفراد نقلا من الحشرات والبعوض فيما بدأت الجهات المختصة مواجهة الأمر، حيث تم أخذ عينات من المواطنين للتأكد من نوع الإصابة، بالإضافة إلى تولي فريق من مديرية الصحة بالمحافظة عمليات رش ضد الحشرات والبعوض داخل القرية بالكامل لتطهيرها.

وقامت الجهات المختصة كذلك بأخذ عينات من مياه الشرب للتأكد من سلامتها، فيما تقرر إرسال وفد طبي للقرية لمتابعة حالة المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم لحين التحقق من المرض الغامض ونوعه والوقوف على أسبابه.

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