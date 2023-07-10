الإثنين 10 يوليه 2023
توقيت مصر 16:11 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

بعد تحذيره من فعل هذا الأمر.. وفاة رجل داخل حمام سباحة في فندق خمس نجوم

فيديو مرعب يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تفاجئ شاب في البحر

واعدت مدرب اللياقة البدنية وأثناء ممارسة الرذيلة معه في "السيدة زينب" اكتشفت الصدمة!

بعد إعلان البنك المركزي.. سعر الدولار الآن في البنوك رسميًا

أشهر كومبارس في السينما المصرية: بعت كليتي بـ ١٠ آلاف جنيه

فضيحة جنسية صادمة تضرب "بي بي سي"

يواجه الإعدام.. بيان جديد من المتحدث العسكري بشأن ضابط حادث مدينتي

قضية دعارة.. أم تلقي طفلتها من الطابق الثاني في السنبلاوين

بعد وقوع حالا تسمم.. قرار عاجل ضد مطاعم بالساحل الشمالي

زيادة جديدة في أسعار وسائل النقل.. وزير النقل يحسم الأمر

أشهر كومبارس في السينما المصرية: بعت كليتي بـ ١٠ آلاف جنيه

Screenshot 2023-07-10 9.30.17 AM
برنسة عبدالغني
الإثنين، 10-07-2023 12:08 م

حلت برنسة عبد الغني، أشهر كومبارس في السينما ضيفة برنامج "المنسي" الذي تقدمه إنجي هشام بقناة "هي".


 


وقالت أثناء لقائها: "مريت بأزمات كتير أوي وأكبر أزمة بالنسبة لي كانت مرض والدتي وقتها بعت كليتي بـ10 الأف جنية ولم أتردد لحظة واحدة في بيع كليتي من أجل إنقاذ حياة أمي".

 


وتابعت: “لو طلبوا عينيا كنت هديها لأمي، أنا والدي متوفى وأنا عندي سنتين واتربيت في وسط أخوالي في الدرب الأحمر والقلعة والمغربلين والحسين، وأمي محرمتنيش من حاجة وأنا صغيرة ودخلت المدرسة لحد تانية إعدادي وطلعت علشان كنت بساعدها في المطبخ لإنها كانت شيف مطبخ عند البشاوات الناس الشبعانة، وأنا عايشة بدعاها والرزق اللي بيجيلي ده بدعاء أمي”.



كما أضافت: "واللى من غير أم حاله يغم، حاطة لها صورتين في الصالة وأبص لها كده وأنا بصلي، وأقرأ لها الفاتحة وأقول لها إزيك يا أصيلة، ألاقي حد ضرب لي تليفون وجاي لي رزق، أمي كانت البركة والحنان والعطف، وأقوم الصبح ألاقيها حاطة لي كباية الشاي بلبن وحاطة لي كيكة وبسكوت وسميطة من الفرن علشان أغير ريقي، حسيت بكبر وعجز بعد لما أمي ماتت في 1997".



 

إقرأ ايضا

نادى-جرين-هيلز-الشروق-15

بعد تحذيره من فعل هذا الأمر.. وفاة رجل داخل حمام سباحة في فندق خمس نجوم

135-150457-shark-swimmer-sea-t-rkiye_700x400

فيديو مرعب يحبس الأنفاس.. سمكة قرش تفاجئ شاب في البحر

0a569384ba

واعدت مدرب اللياقة البدنية وأثناء ممارسة الرذيلة معه في "السيدة زينب" اكتشفت الصدمة!