أسعار عمرة المولد النبوي الشريف 2023...تفاصيل

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المسجد الحرام
السبت، 26-08-2023 04:46 م نسمه عبد الوهاب
أرخص سعر عمرة في مصر 2023

سجل أرخص سعر عمرة في مصر 2023 بالغرف الرباعية نحو 29.9 ألف جنيه.
سجل متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف الثنائية نحو 32.5 ألف جنيه.
سجل متوسط سعر العمرة للفرد في الغرف السنجل نحو 35 ألفا.

الشروط الخاصة بوثيقة خدمة العمرة

-يشترط ألا يقل عمر المعتمرين عن 18 عامًا وأن يكونوا مصطحبين بمرافق.
-يشترط الاحتفاظ بعقود الخدمة مع الحجاج ضمن برنامج العمرة.
-يشتمل البرنامج على الخدمات الأساسية كالسكن والنقل والتأمين والخدمات داخل المملكة.
-تزامن مدة البرنامج مع مدة الإقامة القعلية.
-يشترط ألا تتجاوز صلاحية الإقامة 90 يومًا من تاريخ دخولهم المملكة.

رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية

وكان اعتمد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، وذلك عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها.

ويتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهاءها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة، وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أيًا من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة، أو تم مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

وعلى شركات السياحة، الالتزام بكافة بالإجراءات، ذلك مع اتباع كل الضوابط الصحية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية وكذا المملكة العربية السعودية، وتقديم كافة الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

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