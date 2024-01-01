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أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة الجديدة

أسعار تذاكر المترو بعد الزيادة الجديدة

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تذاكر المترو
الإثنين، 01-01-2024 11:09 ص


طبقت إدارة مترو الأنفاق في القاهرة أسعار جديدة لـ تذاكر المترو، صباح اليوم الاثنين أول أيام العام الجديد 2024.
وأظهرت القائمة الجديدة ارتفاع سعر تذكرة الـ 5 جنيهات لتصبح بـ 6 جنيهات والمخصصة لـ 9 محطات.
كما زادت التذكرة بسعر 7 جنيهات إلى 8 جنيهات (16 محطة)، بينما ارتفعت التذكرة فئة 10 جنيهات لتصبح بـ12 جنيهًا، ومخصصة لـ 23 محطة.
وأُضيفت تذكرة جديدة لما يزيد عن 23 محطة بسعر 15 جنيهًَا.
وكانت وزارة النقل أعلنت تفعيل ماكينات حجز تذاكر واشتراكات المترو إلكترونيًا للركاب، من خلال ماكينات TVM في محطات مترو الأنفاق.
ودشنت ماكينات TVM لصرف التذاكر وتجديد الاشتراكات وشحن محفظة التذاكر، وجرى تركيب وتوزيع ماكينات الصراف الآلي على جميع محطات الخطين الأول والثانى طبقا لكثافة الركاب في المحطات.
وتتميز ماكينات TVM بسهولة الاستخدام عن طريق شاشة مستخدم سهلة الاستخدام تعرض بيانات إمكانيات الماكينة باللغة العربية أو الإنجليزية ويمكن للمستخدم التبديل بينهما حسب الاختيار، ويمكن للراكب شراء تذاكر الرحلة الواحدة حتى 10 تذاكر في العملية الواحدة، وشحن محفظة التذاكر تجديد الاشتراكات وإعادة شحن محفظة التذاكر.

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