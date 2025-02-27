الخميس 27 فبراير 2025
توقيت مصر 22:08 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

تحرك مفاجئ لـ الدولار أمام الجنيه في البنوك

أمريكا تمنع المتحولين جـ.ـنسـ.ـيا من دخول أراضيها

مدرب إنجلترا السابق: الكرة الذهبية لن تذهب إلى محمد صلاح مهما فعل!

طبيبة ترفع دعوى خلع وتكشف السبب الصادم

أسرة عامل الدليفري تتنازل بعد دفع ابن طليقة الشيف شربيني 3 ملايين جنيه

الشاب المصفوع من عمرو دياب: حكم المحكمة أدان الفنان بتغريمه 200 جنيه

خناقة تجار الجمبري بسوق العبور.. بهاء الدين أبوشقة يدافع عن 5 متهمين وهذا ما قاله

الشيخ "القزاز" يوقف تلاوته في عزاء: "مش هكمل غير لما الراجل ده يطلع من العزا"

شاهد.. الفنانة وعد تكشف السبب الحقيقي لارتدائها الحجاب

فيديو.. شاب يتخلص من حياته بالقفز من الطابق الخامس

أسرة عامل الدليفري تتنازل بعد دفع ابن طليقة الشيف شربيني 3 ملايين جنيه

الخميس، 27-02-2025 01:07 م

 

تنازلت أسرة عامل دليفري عن اتهام ابن طليقة الشيف شربيني بدهسه، بعد دفع الدية الشرعية التي بلغت 3 ملايين جنيه.

وتقدم المستشار علي فايز، محامي أسرة الضحية، بطلب إلى المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر لإيقاف تنفيذ العقوبة، وذلك بعد التصالح الرسمي مع أسرة المجني عليه.

وكانت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر قد أيدت حكم حبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه، بعد استئنافه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.

وسبق أن قضت محكمة جنح الطفل بالجيزة بحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه، في واقعة دهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم اتهامات القتل الخطأ، وقيادة سيارة دون ترخيص، والتقاعس عن مساعدة الضحية.

إقرأ ايضا

032420coronavirus_hero_dr_nermeen_botros5gsb

طبيبة ترفع دعوى خلع وتكشف السبب الصادم

Capture

الشاب المصفوع من عمرو دياب: حكم المحكمة أدان الفنان بتغريمه 200 جنيه

Capture

خناقة تجار الجمبري بسوق العبور.. بهاء الدين أبوشقة يدافع عن 5 متهمين وهذا ما قاله