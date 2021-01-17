"أردوغان" يغادر رئاسة تركيا

الأحد، 17-01-2021
05:00 م
الطيب حسين
كشفت
نتئاج استطلاع رأي
في تركيا
، عن تراجع حظوظ الرئيس رجب طيب أردوغان
أمام منافسيه حال
إجراء الانتخابات الرئاسية حاليًا.
وأشار
الاستطلاع إلى تراجع شعبية أردوغان
أمام اثنين من منافسيه السياسيين في حال تم إجراء
الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وبيّن
الاستطلاع الذي أجرته شركة «أوراسيا» لاستطلاعات الرأي، أن كلاً من رئيس بلدية إسطنبول
أكرم إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور يافاش قد تفوقا على رئيس حزب العدالة والتنمية،
رجب طيب أردوغان
.
وذكرت
صحيفة «جمهوريت» التركية، اليوم الأحد، أنه تم سؤال المشاركين في الاستطلاع عمن سيصوتون
له في الانتخابات المقبلة؟
وكانت
نسبة التأييد لترشح رئيس بلدية إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، أكرم إمام أوغلو،
42.1% مقابل 37.2% لمصلحة الرئيس أردوغان
.
وفي
حال ترشح رئيس بلدية أنقرة عن حزب الشعب الجمهوري، منصور يافاش، فقد أكد 42.7% من المشاركين
أنهم سيصوتون له، فيما أعرب 36.9% عن عزمهم التصويت لأردوغان
.
وبحسب
الصحيفة التركية، فإن النتائج أظهرت اقتراب رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنار، ورئيس حزب
الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو من أردوغان
.
ففي
الوقت الذي حصل فيه أردوغان
على 37.4% من الأصوات كان معدل كيليتشدار أوغلو 35.9%.
وبينما حصلت أكشنار على 36.4%، حصل أردوغان
على 37.1%.