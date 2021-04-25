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أحضان وقُبلات.. حلا شيحة تنشر صورة جريئة رفقة معز مسعود

حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
 
الأحد، 25-04-2021 10:03 م محمد فضل
نشرت الفنانة حلا شيحة، صور جريئة رفقة بزوجها الداعية الإسلامي السابق والمنتج الفني الحالي معز مسعود، معبّرة عن حبها الكبير له، بعد أن تعرض لهجوم عنيف من بعض المتابعين.

ونشرت شيحة عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صوراً لزوجها وصورة وهي تُقبله وتحتضنه، وعلّقت: "الحب كله، مفيش كلام يصفك ويصف غلاوتك عندي، أجمل سند وأطيب قلب وأحن زوج، ربنا يخليك ليا".

كما هاجمت شيحة منتقدي زوجها، بسبب زواجه وطلاقه المتكرر، وكتبت: "ما شاء الله في ناس بترد بثقة عارفة كل حاجة عن معز وعني كأنهم وسطنا كل ثانية، مش مصدقة، لأ وكلا إيه جامد جامد جامد الصراحة".

وأضافت: "في ناس نفسيتها تعبانة فعلاً يا حرام ما بيصدقوا يلاقوا أي حاجة يتكلموا فيها وخلاص، أهم حاجة لفتت نظري الثقة في الكلام والهمة في الرد ما شاء الله ولأ وفن في الرد والتعليق".

 

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