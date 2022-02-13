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أجبرهن على خلع ملابسهن.. ماذا فعل محمد الأمين مع 5 فتيات أيتام داخل الفيلا

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محمد الأمين
Native
Teads
الأحد، 13-02-2022 01:26 م
كشف المجلس القومي للطفولة في مصر تقريرا خاصا بالأطفال ضحايا رجل الأعمال محمد الأمين رئيس مجلس إدارة مؤسسة "المستقبل الأمين" للتنمية الاجتماعية.

وقال التقرير إن خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة تلقى بلاغا نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بواقعة نقل خمسة فتيات مودعات بدار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات بمحافظة بني سويف إلى فيلا خاصة بالمتهم محمد الأمين، والذي أمرهن بخلع ملابسهن وارتداء ملابس غير لائقة (بدل رقص).

وأضاف التقرير أن المتهم محمد الأمين طلب من الفتيات الرقص له، حيث قام بالتحرش بهن، وذلك تحت تهديدهن بالحبس بغرفهن لأيام، أو إعادتهن إلى دار الرعاية في حالة عدم الاستجابة إلى توجيهاته.

وأكد أن الفتيات تعرضن لهتك عرض من قبل محمد الأمين.
 

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