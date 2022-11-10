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«أبويا ميمشيش في جنازتي».. شاب ينتحر من أعلى كوبري الجيزة في النيل

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الشاب الراحل
Native
Teads
الخميس، 10-11-2022 01:50 م


في واقعة محزنة، أقدم شاب يبلغ من العمر 25 عامًا من منطقة الهرم بمحافظة الجيزة ويدعي زياد .أ، علي التخلص من حياته عن طريق القفز من أعلى كوبري الجيزة فوق النيل، حيث ظلت قوات الإنقاذ النهري تبحث عن جثته لمدة 3 أيام حتي تم العثور عليها.

وترك الشاب المنتحر رسالتين لأسرته وأصدقائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كان مضمون الرسالة الاولي:- "هييجي يوم وتفتحوا الفيس هتلاقوا أحد أهلي أو حد من أصحابي كاتب إني في ذمة الله.. وقتها مش هحتاج غير أنكم تقولوا سيرتي كانت عاملة ازاي معاكم وتدعولي، ومتنسونيش أبدا وأوصيكم إن لم تجدوني في الجنة بينكم فسألوا عني، وقولوا يا ربنا عبدك فلان كان يذكرنا بك.. ومن هنا لليوم دا ربنا يجعلني خفيف علي قلوبكم" هذه كانت الرسالة الأولى قبل وفاته.

وكانت مضمون الرسالة الثانية : "افتكروني بخير وربنا يسامحني علي اللي هعملوا بوصيتي أبويا مايمشيش في جنازتي".
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا، من غرفة عمليات النجدة يفيد بقدوم شاب على الانتحار والتخلص من حياته بالقفز من أعلى كوبري بالجيزة في النيل.



وانتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف وفريق الإنقاذ النهري على الفور إلى مكان الحادث، وتبين قفز الشاب، من أعلى الكوبري للتخلص من حياته.
وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

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