أبويا دكتور وأمي مدرسة.. أول لقاء لـ سلمى الشيمي بعد خروجها من السجن

علقت عارضة الأزياء سلمى الشيمي، في أحدث ظهور لها على الإفراج عنها
وخروجها من السجن. مشيرة إلى أن فترة محاكمتها كانت صعبة وشعرت بالظلم.
وقالت: "أنا عارضة أزياء منذ كنت طفلة وعمري 10 سنوات، والمتلقي هو
اللي بيصنع الترند". وتابعت: " أنا مرغوب فيا من فئة كبيرة من المجتمع،
وناس كثيرة تتابعني خاصة عارضات الأزياء والعاملين في مجال الملابس والمطلقات،
واسمي له تواجد". حسب القاهرة 24.
وأضافت: " أنا ذنبي أيه أن أي حاجة لي تنتشر بكثرة، اشمعنا سلمى،
والإجابة مش عندي، الإجابة عند الجمهور".
وتابعت: "أنا علاقتي قوية جدا بأهلي، وأهلي رقم واحد في حياتي، وأمي
دي تاج رأسي وأي خير في الدنيا سببه أمي.. أنا والدتي مدرسة ووالدي دكتور وأخويا
كابتن في أحد الصالات الرياضية البراند".