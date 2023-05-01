الإثنين 01 مايو 2023
توقيت مصر 19:45 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر...تفاصيل

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر...تفاصيل

عاجل .....التعليم تكشف مصير طلاب الثانوية العامة العائدين من السودان

آخر ما كتبه الراحل مصطفى درويش

بالصور.. إطلالة إلهام شاهين الجريئة في أستراليا تثير الجدل

أسعار السلع التموينية بعد الزيادة الجديدة

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل.. وجليلة المغربية تعلق على كونها السبب

"فستان عِرة".. مي العيدان تسخر من ملابس شيرين خلال حفلها في دبي

زوجي يهجرني جنسيًا بسبب عجزه الجنسي فهل يصبح طلاقًا؟

رسميًا.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم

آخر ما كتبه الراحل مصطفى درويش

download (9)
الراحل مصطفى درويش
الإثنين، 01-05-2023 07:09 م نسمه عبد الوهاب
غيب الموت الفنان مصطفى درويش عن عمر يناهز 43 عاما، بحسب ما أعلن شقيقه هاني درويش عبر حسابه الشخصي.

وفي آخر تدوينة له على صفحته الرسمية، كتب الفنان الراحل مصطفى درويش: "أنا بس اللي مابقتش عارف انام"، وهي عبارة أثارت الكثير من التفاعلات والتعليقات من قبل المتابعين.
وفي سياق التعليقات على تدوينة “درويش”، أعرب العديد من المتابعين عن اندهاشهم وحزنهم بسبب هذه العبارة، بأنه كان يشعر أن نهايته تقترب، مشيرين إلى أنها تحمل دلالات كثيرة تدل على حالته النفسية الحالية وما يشعر به من ضيق وقلق.كان يشعر بالنهاية
وأعاد المتابعون نشر هذه التدوينة التي نشرها قبل 6 ساعات فقط من رحيله، وأشاروا إلى أنها كانت تنذر برحيله، وأنه ربما كان يشعر بأن نهايته قد اقتربت.

إقرأ ايضا

download (10)

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر...تفاصيل

Capture

اتحاد الكرة يقرر تأجيل مباراة الأهلي في كأس مصر...تفاصيل

794

عاجل .....التعليم تكشف مصير طلاب الثانوية العامة العائدين من السودان