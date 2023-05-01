آخر ما كتبه الراحل مصطفى درويش

الإثنين، 01-05-2023
07:09 م
نسمه عبد الوهاب
غيب الموت
الفنان مصطفى درويش عن عمر يناهز 43 عاما، بحسب ما أعلن شقيقه هاني درويش عبر حسابه الشخصي.
وفي آخر تدوينة له على صفحته الرسمية، كتب الفنان الراحل مصطفى درويش
: "أنا بس اللي مابقتش عارف انام"، وهي عبارة أثارت الكثير من التفاعلات والتعليقات من قبل المتابعين.
وفي سياق التعليقات على تدوينة “درويش”، أعرب العديد من المتابعين عن اندهاشهم وحزنهم بسبب هذه العبارة، بأنه كان يشعر أن نهايته تقترب، مشيرين إلى أنها تحمل دلالات كثيرة تدل على حالته النفسية الحالية وما يشعر به من ضيق وقلق.كان يشعر بالنهاية
وأعاد المتابعون نشر هذه التدوينة التي نشرها قبل 6 ساعات فقط من رحيله، وأشاروا إلى أنها كانت تنذر برحيله، وأنه ربما كان يشعر بأن نهايته قد اقتربت.