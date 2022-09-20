آخرهم خالد زكي .. مشاهير انهاروا في جنازات زوجاتهم ووداع شريكة العمر

الثلاثاء، 20-09-2022
01:44 ص
نسمه عبد الوهاب
بكاء وانهيار ودموع على فراق شريكة العمر، مشاهد لم تتصدر الأعمال الدرامية، لكنها مشاهد حقيقية حملتها لحظات وداع مؤثرة أبطالها عدد من المشاهير لرفيقات رحلاتهم، وزوجاتهم اللائي قدر لهن أن يفارقنهم، لتوجع قلوب هؤلاء النجوم في جنازات ومراسم تشييع جثامين زوجاتهم، ولتثير حالة كبيرة من التعاطف معهم من قبل الجمهور، وآخرهم الفنان خالد زكي
الذي تصدر ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد انهياره في جنازة زوجته، إذ جلس «زكي» على مقعد، ليدخل في بكاء مرير ويواسيه زملاؤه وأصدقاءه، بعد أن خرج نعش زوجته من مسجد مصطفى محمود، وأشار «زكي» بإصبعه لقول الشهادة «أشهد أن لا إله إلا الله»
جنازة زوجة الفنان خالد زكي
من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين
وسبق خالد زكي
الكثير من الفنانين ممن ظهروا في حالة من الانهيار والبكاء الشديد، بعدما فقدوا زوجاتهم ومنهم الفنان الكبير محمد صبحي
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والفنان القدير رشوان توفيق، والفنان ياسر فرج