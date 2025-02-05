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يرفع دعوى طلاق في شهر العسل.. اكتشفت الصدمة يا سيادة القاضي!

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الأربعاء، 05-02-2025 01:46 م

 

تقدم"علي. ح"، 30 سنة، سائق، بدعوى تطليق ضد زوجته بعد مرور شهر واحد فقط على زواجهما، مبررًا طلبه بأنها تركت المنزل دون إذنه لقضاء ليلة كاملة في منزل صديقتها، حيث أمضت الوقت في السهر وتعاطي المشروبات الكحولية "بتسبني وتبات بره البيت من أول شهر زواج".

بحسب ما كشفه الزوج، فقد فوجئ بغياب زوجته عن المنزل دون إخباره، وعند محاولته التواصل معها، تجاهلت اتصالاته ورسائله.

يكمل الزوج حديثه: "عندما عادت في اليوم التالي، اكتشف أنها كانت بصحبة صديقاتها في إحدى السهرات، حيث تناولت الخمور ولم تعتدّ بمسؤولياتها الزوجية".

وقال "علي" في دعواه، إن تصرفات زوجته كانت صادمة له، خاصة أنه كان يعتقد أنها تتسم بالإلتزام والمسؤولية، لكنه اكتشف أنها غير مبالية بالحياة الزوجية وقيمها، ما جعله يتخذ قراره الحاسم بالتوجه إلى المحكمة لطلب الطلاق.

أضاف أنه حاول التفاهم معها بعد الواقعة، لكنها بررت تصرفها بأنها أرادت قضاء وقت ممتع مع صديقاتها ولم تجد مشكلة في ذلك، ما زاد من قناعته بعدم قدرتها على تحمل مسؤوليات الزواج.

يختتم الزوج: مباشرة أقمت دعوى تطليق ضدها وحملت رقم 859 لسنة 2024، ولا زالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل بها حتى الآن.

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