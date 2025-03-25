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وفاة طالبة أثناء صلاة التراويح قبل تكريمها في مسابقة حفظة القرآن الكريم

الثلاثاء، 25-03-2025 01:01 م

 

 

داخل مسجد قرية البليدة بمنطقة العياط التابعة لمحافظة الجيزة، بينما كانت أسرة الطفلة "ملك سعد" تبتهج لتكريم نجلتهم لتفوقها في حفظ القرآن الكريم، اُصيبت الصغيرة بأزمة قلبية أودت بحياتها داخل المسجد.

حفل بسيط ضم عدد من أطفال القرية، لتكريمهم على تفوقهم في حفظ القرآن الكريم رفقة أفراد أسرتهم، وكانت الطفلة "ملك سعد" من بين المتفوقين.

احتفاء أسرة الطفلة تحول إلى صدمة عقب شعورها بحالة إعياء أثناء التكريم، بعد أن فقدت "ملك" الوعي أثناء صلاة التراويح، وحاول الحضور وأسرتها إفاقتها لكن الأمر كان أكبر من مجرد إغماء، وتم نقلها إلى المستشفى وتبين إصابتها بأزمة قلبية أودت بحياتها.

وشيع أهالي قرية البليدة بالعياط جثمان الصغيرة إلى مثواها الأخيرة، وسط حالة من الذهول والمشاعر المتناقضة ما بين حزن على فراقها، وسعادة بحسن الخاتمة.

شهد أهالي القرية لـ"ملك"، بحسن أخلاقها وتفوقها في الدراسة وحفظ القرآن الكريم على الرغم من صغر سنها.

وكان قسم شرطة العياط تلقى بلاغًا من المستشفى، يفيد باستقبال جثمان الطفلة "ملك"، متوفاة نتيجة لأزمة قلبية وهبوط حاد بالدورة الدموية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان.

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