وفاة الفنان خالد جمال الدين بشكل مفاجئ

أثارت وفاة الفنان خالد جمال الدين عن عالمنا ، مساء أمس بشكل مفاجئ حالة كبيرة من الحزن الشديد.

وكان الفنان خالد جمال الدين من نجوم زمن التسعينات وشارك فى العديد من الأعمال الفنية كان أبرزها مسلسل البخيل وأنا ومسلسل زيزينيا ومسلسل حلم الجنوبي.

خالد جمال الدين

وكشف المقربين أن سبب وفاة خالد جمال الدين هو حدوث ارتفاع مفاجئ فى ضغط الدم بمعدلات كبيرة وهى حالة خطيرة تصيب الشباب والكبار وأحيانا الأطفال.

يعد ارتفاع ضغط الدم المفاجئ المتسبب فى وفاة خالد جمال الدين من أشهر أسباب الوفاة في العالم ويطلق على مرض الضغط المرتفع بصفة عامة مسمى القاتل الصامت.

وبعد وفاة الفنان خالد جمال الدين نكشف لكم أسباب ارتفاع الضغط الدائمة والمفاجئة، وفقا لما أورده موقع pharmeasy

أسباب ضغط الدم المرتفع

التدخين

يعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم المفاجئ ويمكن للأشخاص المدخنين ملاحظة ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا، وقد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر ببطانة جدران الشرايين ويمكن أن يؤدي إلى تضييق الشرايين، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

نمط الحياة المستقر مع قلة النشاط البدني

يميل الأشخاص غير النشطين إلى أن يكون معدل ضربات قلبهم أعلى مقارنة بالأفراد النشطين وكلما ارتفع معدل ضربات القلب، كلما احتاج قلبك إلى العمل مع كل مضخة، فهو يطبق قوة أكبر على الشرايين، كما أن قلة النشاط البدني يمكن أن تزيد من خطر زيادة الوزن أيضًا.

الوزن الزائد أو السمنة

تعتبر السمنة أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع ضغط الدم ويمكن أن تؤدي الرواسب الدهنية في الأوعية الدموية إلى تصلب الشرايين وانسداد تدفق الدم وارتفاع ضغط الدم .

الإفراط في تناول الملح

تناول كمية إضافية من الملح أثناء تناول وجبات الطعام يمكن أن يكون سببًا آخر لارتفاع ضغط الدم.

الإفراط في تناول الكحوليات

مع مرور السنين، قد يؤدي الإفراط في تناول الكحوليات إلى إلحاق الضرر بقلبك وقد يؤدي تناول الكحوليات بكميات كبيرة إلى ظهور أعراض ارتفاع ضغط الدم الانبساطي.

الإجهاد

تؤدي مستويات الإجهاد المرتفعة إلى ارتفاع ضغط الدم مؤقتًا وقد يكون لها آثار طويلة المدى أيضًا، ويشمل ذلك الأنشطة المرتبطة بالإجهاد مثل النوم غير السليم، والتفكير المفرط، واستهلاك التبغ، والإفراط في الشرب، وما إلى ذلك.

التقدم في السن

قد يكون التقدم في السن أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم، وهو أكثر شيوعاً بين الرجال فوق سن 64 عاماً والنساء فوق سن 65 عاماً.

العوامل الوراثية

العامل الوراثي هو أيضا أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم المفاجئ، وفي هذه الحالة يمكن أن يكتشف الشخص ارتفاع ضغط الدم في سن مبكرة.

التاريخ العائلي لارتفاع ضغط الدم

إذا كان أي فرد في عائلتك يعاني من ارتفاع ضغط الدم، فهناك احتمالات كبيرة أن تصاب به ويميل هذا المرض إلى الانتشار بين أفراد العائلة.

قلة النوم أو اضطراب النوم

عدم الحصول على قسط كاف من النوم لعدة أيام أو النوم لبضع ساعات قد يؤدي أيضًا إلى إصابتك بأعراض ارتفاع ضغط الدم.