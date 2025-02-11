والدة إنجي مراد تكشف مفاجأة عن السبب الحقيقي لوفاة ابنتها بعد ولادة طفلها

حالة من الحزن سيطرت على آني أورفلي -والدة الفنانة السورية الراحلة إنجي مراد- بعد رحيل ابنتها أول أمس الأحد 10 فبراير، أثناء عملية الولادة، فيما توفى رضيعها أمس ليلحق بوالدته.

وظهرت حالة الحزن على والدة إنجي مراد، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتبت عدة منشورات عبرت من خلالها عن حزنها الشديد، كما تحدثت عن تفاصيل وفاة ابنتها، وحسمت الجدل عن سبب الوفاة.

سبب وفاة أنجي مراد

وقالت والدة إنجي مراد، في أول منشور عن سبب وفاة ابنتها، إن ابنتها كانت تعاني من التهاب فقط ولم تصاب بأي فيروس، مشيرة إلى أن ابنتها خافت أن تتناول الأدوية لعلاج الإلتهاب حتى لا يتأثر بها «الجنين» فزاد الإلتهاب معها حتى تدهورت صحتها قُبيل الولادة.

وكتبت والدة إنجي مراد، عبر فيسبوك: «بنتي معها كان التهاب فقط فقط يا ناس وعملوا بلبنان تحاليل مافي اي فايروس بس هي خافت تاخد ادوية وتأثر عالولد لصار معها التهاب قوي اهملت بصحتها خوفا على اينها وجريب عادي والكل مصدوم بس خلص الله حابب ياخد هالملاك ؤاخدها منا والكل فكر فايروس وبس عملنا تحاليل انصدمنا صدمة عمرنا ما معها اي فايروس الله ؤرحمها ويحسن اليها ويعوضها الجنة ىانها بتستاهل كل الدعاوي الطيبة واليوم راح شخص يعمل الها عمرة راحت طاهرة نفسى هي وابنها الله يرحمك ويحسن اليكي».

وكتبت والدة إنجي مراد، منشور آخر عبر فيسبوك، نعت من خلاله ابنتها بكلمات مؤثرة، فقالت: «اللهمّ ارحمها فإنك بها راحم... ولاتعذبها فإنك عليها قادر...اللهمّ أبدلها داراً خيراً من دارها وأهلاً خيراً من أهلها...اللهمّ نقِّها من ذنوبها كما يُنقَى الثوب الأبيض من الدنس...رحمها الله آنسها الله عوضها الله».

وتابعت والدة إنجي مراد: «والله رحتي ما ودعتيني وما خليتيني كون معك باصعب إيامك ٱخ ٱخ بس ٱخ ياحرقة البي.. عيونك نظرتك اللي ضعفت كان فيها شوق شوق كبير يا روحي شوق بيقول ضلي معي».

واختتمت والدة إنجي مراد: «ليش تركتيني تركتي كل شي حبيتيه ياروحي انتي تعبتي من هالحياة ما بعمرك ارتحتي ولا شفتي راحة عم غمض عيوني لاقدر نام وشوفك ما عم اقدر اغفل من يوم فتي بغيبوبة فات البي بعذاب يا ماما يا روح امك الضنا غالي غالي كتير».