واقعة تهز المحلة.. إنهاء حياة نجل صاحب مطعم شهير بطلق ناري في الشارع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من إلقاء القبض علي شاب بحوزته سلاح ناري "طبنجة" عقب إنهائه حياة زميله نجل صاحب مطعم شهير أثناء سيره في الشارع بالمحلة لخلافات سابقة. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بوصول الشاب "احمد مرجان " 23 سنة مصابا بعيار ناري ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى طوارئ مستشفي المحلة العام.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الشاب الضحية إلى مشرحة المستشفي العام .

وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم "م.ن" وبحوزته سلاح "طبنجة" وتم التحفظ على المضبوطات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.