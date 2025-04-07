نشر فيديو..ماكرون: شكرًا للرئيس السيسي والشعب المصري على هذا الاستقبال

شكر الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون الرئيس عبد الفتاح السيسى على حفاوة الاستقبال الذي حظى به أثناء جولته بمنطقة خان الخليلى بالقاهرة.

ونشر الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون عبر حسابه الشخصي على موقع أكس شكر خاص الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث عبر عن شكره ونشر مقطع فيديو من جولته بـ خان الخليلي على أنغام حلوة يا بلدي، وكتب قائلآ: “شكراً لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وللشعب المصري على هذا الاستقبال الحار. هذه الحماسة، وهذه الأعلام، وهذه الطاقة التي تليق بخان الخليلي: تحية نابضة للصداقة التي تجمع بين مصر وفرنسا”.

وكان قد وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة مساء أمس الأحد، حيث يعقد اجتماعًا مع الرئيس السيسي صباح اليوم الاثنين.

وأعلن قصر الإليزيه أن القمة الثلاثية (مصر وفرنسا والأردن) ستعقد في اليوم نفسه في القاهرة.

ونشر ماكرون على صفحته الرسمية، بموقع إكس" فيديو يظهر طائرات الرافال المصرية تصاحب الطائرة الرئاسية، وكتب: “وصلنا إلى مصر برفقة طائرات رافال المصرية... فخورون بهذا لأنه يعد رمزا قويا للتعاون الاستراتيجي بيننا”.