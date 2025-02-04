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نجلاء تطلب الخلع: بيقولي جعفر العمدة فيه أنوثة أكتر منك

الثلاثاء، 04-02-2025 12:49 م

 

داخل أروقة محكمة الأسرة بإمبابة، جلست “نجلاء” (29 عامًا) شاردة الذهن، تسترجع سنوات زواجها الثلاث التي تحولت إلى كابوس من الإهانات المستمرة، لم تكن تتخيل يومًا أن الرجل الذي أحبته سيصبح أكثر شخص يؤذيها نفسيًا، ليس بالضرب أو الخيانة، ولكن بالكلمات التي تركت ندوبًا في روحها لا تُشفى.

نجلاء تطلب الخلع والسبب محمد رمضان

بدأت القصة عندما تزوجت من “أحمد” (35 عامًا)، ظنّت حينها أن حياتها ستكون مليئة بالمودة والرحمة، لكنها سرعان ما اكتشفت الوجه الآخر لزوجها، فمنذ الأشهر الأولى، بدأ يقارنها بنساء أخريات، يعلق على شكلها، وينتقد لون بشرتها، حتى باتت تشعر أنها غير كافية كلما شاهد امرأة جميلة، كان يطلق التعليقات اللاذعة.

ومع مرور الوقت، أصبحت سخريته أكثر قسوة، حتى إنه وصفها يومًا قائلاً: “جعفر العمدة فيه أنوثة أكتر منك”، مما جعلها تفقد ثقتها بنفسها تمامًا.

حاولت الصبر وإصلاح الأمور، لكن زوجها لم يتوقف عن تحطيمها نفسيًا، بل زاد الأمر سوءًا عندما بدأ يتحدث علنًا عن نيته الزواج بأخرى، وكأنها لم تعد موجودة في حياته.

لم تجد “نجلاء” مفرًا سوى التوجه إلى المحكمة، طالبةً إنهاء هذا الزواج الذي استنزفها نفسيًا، ورفعت دعوى خلع أمام محكمة الأسرة، مؤكدة أن التنمر والإهانات المستمرة جعلا العيش مع هذا الرجل أمرًا مستحيلًا، ولا تزال القضية قيد النظر، في انتظار ما ستقرره المحكمة خلال الجلسات المقبلة.

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