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ميدو: الأهلي خسر بظهور أبو تريكة في إعلان الاستاد

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الثلاثاء، 11-03-2025 12:54 م
قال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق وعضو لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء، بتصريحات مثيرة حول أزمة ظهور محمد أبو تريكة في إعلان استاد الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي الأحمر تكبد خسائر بسبب هذا الأمر، ومؤكدًا أن عودته إلى مصر ليست سهلة.

وقال ميدو في تصريحات عبر قناة الرابعة الرياضية العراقية: "كل شخص له توجهاته وقناعاته، لكن أنا رجل وطني لا أدعم غير جيش وحكومة بلدي، ولو مائة مرة النظام المصري طلب مني أترك أي مكان من أجل سياسات الدولة، لن أتأخر أبدًا".

وتابع: "أرى إن النادي الأهلي تضرر بشكل كبير جدًا من تواجد أبو تريكة في إعلان استاد الأهلي، والضرر الذي سيقع على النادي الأهلي في المستقبل سيكون أكبر من الضرر الذي حدث على المدى القصير، هناك كثير من مشجعي النادي منزعجين من ظهوره في الإعلان".

وبسؤاله، هل تعتبر ما فعله الأهلي تُعتبر رسالة معارضة للحكومة، أو أنه حكومة داخل حكومة؟، أجاب ميدو: "لا، ليس عندنا في مصر حكومة داخل حكومة، أنت بذلك لا تعرف مصر، إعلان الأهلي بعد 48 ساعة تم حذفه.. إذًا من الذي خسر؟".

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