مفاجأة في محاكمة عمر زهران بتهمة سرقة زوجة خالد يوسف

7 ساعات متواصلة كانت عمر قضية المخرج عمر زهران داخل محكمة الجنح بالجيزة، في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف.

تفاصيل مثيرة نرصدها في السطور التالية حيث قدم طارق جميل سعيد، المحامي دفاع المخرج عمر زهران في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي، عددا من الطلبات الهامة خلال جلسة اليوم أبرزها استدعاء شاليمار الشربتلي وزوجها المخرج خالد يوسف للاستماع إلى شهادتهما، بالإضافة إلى تفريغ الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهم والمحرزة في القضية، وذلك لسماع ما تحتويه من رسائل تهديد مزعومة.

كما طالب بتحديد النطاق الجغرافي لهاتف المتهم من 17 إلى 19 نوفمبر، مشيرًا إلى أنه سيساهم في توضيح الملابسات المتعلقة بالقضية.

كما طالب طارق جميل سعيد بإخلاء سبيل المخرج عمر زهران على ضوء تقرير طبي من مستشفى وادي النيل الذي يؤكد إصابة موكله بمرض عضال ويتطلب إجراء جراحة عاجلة في القلب. وأضاف المحامي أنه يجب توفير المساعدات الفنية اللازمة من شاشات عرض وسماعات لعرض بعض الأدلة التي قد تغير مجرى القضية.

ورفعت محكمة جنح قسم الجيزة ثاني جلسات محاكمة المخرج عمر زهران في اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف لاصدار القرار بعد انتهاء هيئة دفاع المتهم من ابداء طلباتها امام المحكمة.

واصر دفاع عمر زهران على تاجيل مرافعتهم لحين تنفيذ طلباتهم باستدعاء شاليمار الشربتلي وتفريغ هاتفي عمر زهران لسماع ما تحتويه من رسائل تهديد من زوجة خالد يوسف.

وطلب محمد حمودة دفاع عمر زهران بإلزام شاليمار الشربتلي بتقديم فواتير تثبت ملكيتها للمجوهرات التي ادعت سرقتها حتى يثبت الدفاع في حال تزويرها باتخاذ الاجراءات القانونية وطلب تفريغ الهاتفين المحمولين الخاصين بالمتهم المخرج عمر زهران وقال: "قالت على حاجات كتير أساور وماس عايزين فواتير ثبت ملكيتها لـ مغارة علي بابا دي".

وأضاف ان النيابة طلبت منها الفواتير عدة مرات وكانت في كل مرة ترد:"مش معايا دلوقتي" مؤكدا أن تلك المجوهرات لا يمكن شراؤها دون فواتير.

وفجر محمد حمودة دفاع المخرج عمر زهران مفاجأة خلال تقديم طلباته أمام هيئة المحكمة وأصر حمودة على طلبه بتفريغ هاتفين محمولين ملك المتهم عمر زهران لاحتوائهما على تسجيلين صوتيين مرسلين إليه من شاليمار الشربتلي تتضمن تهديده فقام عمر بارسالها الى صديق له يدعى مهاب قائلا له:"بص يا مهاب الرسايل دي أنا بتهدد".

وأضاف الدفاع أن الرسائل دليل واضح على كيدية الاتهام والهاتف تضمن رسائل صوتية بتهديد هالة صدقي وعمر زهران قالت فيها شاليمار الشربتلي لهما:"هوريكم خالد يوسف هيعمل فيكم إيه"، وطلب محمد حمودة من هيئة المحكمة الاستماع للتسجيلات الصوتية مبديا ثقته في عدالة المحكمة ومطالبا القاضي بتحقيق الحق والعدل.

واستمعت المحكمة لمرافعة وطلبات محمد حمودة المحامي دفاع عمر زهران واعلن حمودة عن الادعاء مدنيا ضد شاليمار الشربتلي بمبلغ 3 ملايين جنيه وواحد كما طلب استدعاء المجني عليها زوجة خالد يوسف واستدعاء المحاسب المالي الخاص بها لتواجده في الشقة مع عمر زهران باعتباره شاهد الاثبات في القضية ومواجهته بالمتهم.

وطلب الدفاع بالزام شاليمار الشربتلي بتقديم فواتير تثبت ملكيتها للمجوهرات التي ادعت سرقتها حتى يثبت الدفاع في حال تزويرها باتخاذ الاجراءات القانونية وطلب تفريغ الهاتفين المحمولين الخاصين بالمتهم المخرج عمر زكريا.

وفي الجلسة الماضية سرد المخرج عمر زهران تفاصيل بداية الأمر حيث قال : خالد يوسف قالي فيه مجوهرات كتير ضايعة من مراتي قلتله مراتك مهملة وكلنا عارفين كده وأنت بتقول إن الحاجات دي كانت في شقة الفورسيزون دي شقة عبارة عن مخزن أكيد الحاجة دي ضايعة وسط الكركبة دور عليها كويس.

وأضاف: اتفاجئت ان شاليمار طلبت مني أروح أدور معاه رفضت وخالد يوسف كرر الطلب رفضت للمرة الثانية مكنتش فاهم إصرارهم إني أدور معاهم على حاجات ضايعة في شقتهم الخاصة وروحت مرة دورت مع شاليمار ومعاها 2 شغالين معاها وساعتها خالد يوسف كان مصمم يعرف احنا دورنا فين بالظبط قلتله على كل الأماكن إلا غرفة كانت مقفولة"

ساعة الملكة فريدة

وقرر خالد يوسف إنه يدور في الغرفة دي بس أصر إني أروح ومش فاهم ليه وكلمني وأنا بصلي الجمعة وبعد عدة اتصالات منه روحت وأنا لابس جلابية الصلاة وبدأت أدور في الغرفة المقفولة لحد ما فتحت دولاب لقيت شنطة في وشي فتحناها كانت مليانة مجوهرات".

وأضاف: ولما شاليمار شافت الحاجات دي طلعت غير الحاجات اللي قالت اتسرقت يعني أنا لو عايز أسرق حاجة ما الشنطة دي كانت قدامي وفيها ساعة الملكة فريدة اشترتها شاليمار من مزاد علني، وكمان شاليمار بتقول إني سرقت منها حاجات بـ 250 مليون جنيه ولما معرفتش ابيعها عشان هي حاجات غالية ونادرة رجعتلها حاجات بـ 200 مليون واحتفظت بمجوهرات بـ 50 مليون.. ووجه حديثه للقاضي قائلا: معلش يا فندم هو انا حمـ.ـار عشان اعمل كده ارجع حاجات سرقتها وافضح نفسي طيب ما كنت رميتها في النيل"

وأكد المخرج الشهير قائلا:"كل الناس واصحابنا عارفين ان شاليمار الشربتلي ماشية ورا المشعوذين والدجالين وهي قالتلي إن واحدة مشعوذة فتحت الكوتشينة وقالتلها ان انا اللي سرقتها وكانت عايزاني افتح المندل وطلبت مني اجيب واحد مبروك يساعدنا في البحث عن مجوهراتها.. هو ده كلام يتهموني على اساسه واتحبس وانا راجل مريض قلب وسكر وعجوز كمان يعني اتحبس بسبب مشعوذة وراجل مبروك"

القضية أثارت اهتمامًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية، خاصة بعد ظهور عدة مفاجآت في التحقيقات التي أجرتها النيابة.

من أبرز هذه المفاجآت هو ما كشفت عنه أقوال المخرج خالد يوسف، زوج الشاكية، في التحقيقات، والتي تناولت تفاصيل مهمة حول كيفية حدوث السرقة والتورط المحتمل لبعض الأشخاص.

وفي هذا السياق، ننشر نص تحقيقات القضية والتي جاء فيها الاستماع لأقوال الشهود ومناقشة الأدلة المقدمة، في محاولة للوصول إلى الحقيقة الكاملة في هذه القضية المثيرة، وإلى نص أقوال خالد يوسف:

س: إلى عرفته من شاليمار أن عمر زهران تردد أكثر من مرة على الشقة بناء على تكليف من شاليمار، ومصطفى الملا كان يتردد على الشقة بناء على تكليف منها. كم عدد المرات التي تردد فيها كل من:

1. عمر زكريا إمام زهران

2. مصطفى محمد النبوي الملا

ج: أنا معرفش عدد المرات التي ترددوا فيها على الشقة.

س: وهل من المعتاد تردد هؤلاء الأشخاص على الوحدة خاصة زوجتك؟

ج: معرفتش أنهم كانوا يترددوا غير بعد واقعة السرقة.

س: وهل كان المتهم/ عمر زكريا إمام زهران بحوزته ثمة مفاتيح خاصة بالوحدة السكنية؟

ج: أبوه، وعرفت بعد كدا أن مصطفى معاه مفتاح هو كمان.

س: ما الذي حدث أثناء تواجدك وبرفقتك كلا من المتهمين في الوحدة السكنية محل التحقيقات؟

ج: احنا لما دخلنا، أنا قعدت في الصالة وعمر ومعاه عنتر دخلوا الأوضة الأول، دخلوا أوضة الخدمات وبعدين عنتر وعمر دخلوا غرفة بنتي وأنا قعدت في الصالة، ولقيت عمر جاي عليا بعد حوالي أكثر من ساعة بيقول لي أنهم لقوا الحاجة.

ولقيته مطلع شطنة حريمي حجمها صغيرة ومفتوحة نصف الستوته وجواها كيسين بلاستيك صغيرين لونهم أبيض.

ولقيت الحاجات الألماس وبالساعة الألماس في كيس، والكيس الثاني لقيت الذهب بالساعة الذهب. وساعتها كلمت شاليمار فيديو كول وقلت لها إني لقيت الحاجة وصورت لها الحاجة. بعدين دخلت الأوضة بتاعت بنتي مع عمر،

وقولت له: "لقتوها فين؟"، وعرفت من عمر مكانها. كان ساعتها عنتر لسه بيدور، وكنت بشكر عنتر على أنه لقى الحاجة، عمر رد عليا وقال لي إنه هو اللي لقاها، وكانت جوه شنطة بحر في قعرها فوقها شنطة صغيرة وفوقهم لبس بنتي، وشنطة بنتي صغيرة، وقال لي إن الشنطة دي لقاها جوه الدولاب في الدلفة اللي في النص من الأعلى.

وبعدين قولت له: "يلا نمشي"، لأن كنت معتقد إن دي كل الحاجات المسروقة من شاليمار، ومشينا وقفلنا الشقة من وقتها.

س: ما هي كيفية استرجاع المتهمين لبعض المسروقات كما شهدت؟

ج: أنا معرفش إزاي، بس لما كنت قاعد في الصالة، لقيت عمر جاي عليا بعد أكثر من ساعة بيقول لي إنهم لقوا الحاجة. ولقيته مطلع شنطة حريمي حجمها صغيرة ومفتوحة نصف الستوستة، وجواها كيسين بلاستيك صغيرين لونهم أبيض. ولقيت الحاجات الألماس وبالساعة الألماس في كيس، والكيس الثاني لقيت الذهب بالساعة الذهب.