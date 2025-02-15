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متى يحق للزوجة الحصول على نصف ثروة طليقها؟ مبروك عطية يجيب

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السبت، 15-02-2025 04:28 م
اجاب الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، على سؤال الإعلامية ياسمين عز، متى يحق للزوجة الحصول على نصف ثروة طليقها؟
وقال «عطية»، ببرنامج «كلام الناس»، عبر قناة «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، إنه لا يوجد شيء في الدين يقول أنه يحق للزوجة الحصول على نصف ثروة طليقها، مشيرًا إلى أن الزوجة وفقًا للشرع لها الربع أو الثمن.

متى يحق للزوجة الحصول على نصف ثروة طليقها؟
أوضح أن حق الكد والسعاية أمر مختلف، متابعًا: «ده حاجة تانية ممكن تاخد الثروة كلها، بحسب ما قدمت».
وأشار العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية إلى أن القاضي يحكم بما أمامه من أوراق وأدلة وشهود، لتقدير حق الكد والسعاية للزوجة.

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