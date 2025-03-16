الإثنين 17 مارس 2025
توقيت مصر 06:58 ص
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

"هتحصل أحمد رفعت".. إبراهيم شيكا يرد على شخص تنمر عليه

فتاة تخطف نجل إعلامي شهير وتصوره وهي تعـ.ـذبه بسبب ما فعله معها

أمريكا تمنع مواطني 5 دول عربية من دخول أراضيها

لأول مرة.. السعودية تتفوق على مصر وإسرائيل في سلاح الطيران

أزمة مباراة القمة.. الأهلي يصعد الأمور في بيان رسمي

فدوى مواهب تثير ضجة بمنشور "رمسيس" ثم تحذفه

من هو طليق رحمة أحمد الذي تحدثت عنه مع رامز جلال؟

زواج في رمضان.. رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها من خطيبها السابق(صور)

قرار جديد من المحكمة ضد المعتدي على سائق كمبوند الفردوس

ماذا قال سامح حسين أثناء تكريمه من وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام؟

ماذا قال سامح حسين أثناء تكريمه من وزير الأوقاف ورئيس الوطنية للإعلام؟

FB_IMG_1742095759194
ا
الأحد، 16-03-2025 10:27 ص

 

كرّم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام،  الفنان سامح حسين، تقديرًا لنجاح برنامجه الرمضاني "قطايف"، الذى قدّمه عبر قناته الخاصة على "يوتيوب"، ونال إشادة واسعة، وأكد وزير الأوقاف أن البرنامج قدّم محتوى راقيًا جذب الجمهور المصري.

وعبّر  سامح حسين عن فخره بالتكريم داخل مبنى ماسبيرو، مشددًا على أهمية هذا الصرح الإعلامي، وأعرب عن أمله في عودة إعلام ماسبيرو بقوة كما كان دائمًا.

و أضاف :" من أول  رمضان وأنا بقول إني عايش في حلم ولا أنا فيه دا معجزة ".

و تابع :"نجاح البرنامج و تحقيقه مشاهدات كبيرة بفضل ربنا و الشعب المصري المحب للفن المحترم”.

و ختم :"بفضل زملائي حققنا النجاح و علي فكرة مدير التصوير أخ مسيحي ،لأن هي دي مصر ".

شهد الحفل تكريم المنشد الشيخ ياسين التهامي، حيث سلّمه المسلماني "ميكروفون ماسبيرو الذهبي"، فيما قدّم له الأزهري شهادة تقدير ودرع وزارة الأوقاف.

إقرأ ايضا

Capture

"هتحصل أحمد رفعت".. إبراهيم شيكا يرد على شخص تنمر عليه

28412028506329202503150957555755

فتاة تخطف نجل إعلامي شهير وتصوره وهي تعـ.ـذبه بسبب ما فعله معها

67d405284c59b76c8d4a9a90

لأول مرة.. السعودية تتفوق على مصر وإسرائيل في سلاح الطيران