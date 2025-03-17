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لا تنخدعوا.. تحذير عاجل من الأرصاد بشان الطقس بداية من الأربعاء

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الإثنين، 17-03-2025 01:20 م

 

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى وجود تغير جديد في الأحوال الجوية ودرجات الحرارة.

وقالت الأرصاد، إنه يعقب الموجة الحارة الحالية، حالة من التراجع في درجات الحرارة وعودة الأجواء الباردة مرة أخرى.

وأضافت الهيئة، أنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات مئوية مع وجود نشاط رياح وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق من السواحل الشمالية الوجه البحري، اعتبارًا من يوم الأربعاء المقبل الموافق 19 مارس 2024.

 

وتكون درجات الحرارة يوم الأربعاء المقبل، على النحو التالي:

 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: (العظمى 27 - الصغرى 16).

 

- السواحل الشمالية: (العظمى 23 - الصغرى 15).

 

- شمال الصعيد: (العظمى 29 - الصغرى 15).

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