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لابس حريمي وحاطط مكياج.. تفاصيل ضبط تيك توكر شهير في مدينة دهب

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الأحد، 16-03-2025 10:13 ص

 

ألقت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء القبض على تيك توكر شهير، يدعى "ز. ا. ل"، بتهمة ممارسة أعمال منافية للآداب، وذلك أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية في مدينة دهب التابعة لمحافظة جنوب سيناء.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما اشتبه ضابط الكمين في سيارة يستقلها مجموعة من الأشخاص، بينهم التيك توكر، الذي كان يرتدي ملابس نسائية كاملة، ويضع مساحيق تجميل على وجهه، ويتزين بإكسسوارات حريمي.

وتبين من فحص تحقيق الشخصية أن التيك توكر رجل، مما أثار شكوك رجال الأمن، وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية، وتم القبض على المجموعة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة القضية إلى جهات التحقيق في مدينة نويبع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وكان التيك توكر قد قضى 3 أيام في أحد الفنادق المطلة على البحر في دهب، برفقة مجموعة من أصدقائه، قبل أن يتم القبض عليه أثناء عودتهم.

وقد أثارت الواقعة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معها العديد من المستخدمين، الذين عبروا عن استنكارهم لهذا السلوك.


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