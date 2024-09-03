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كبير مذيعي "القرآن الكريم".. وفاة الإعلامي أحمد همام

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الثلاثاء، 03-09-2024 10:49 ص

 

رحل عن عالمنا، الإعلامي أحمد همام، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم.

وتشيع الجنازة ظهر اليوم الثلاثاء من مسقط رأسه بقرية التمد الحجر بمركز السنبلاوين

ونعى عدد كبير من محبي وعشاق إذاعة القرآن الكريم، الإعلامي أحمد همام، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، حيث كتب أحمد شعبان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، خالص العزاء في وفاة الإعلامي الأستاذ أحمد همام كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة “"إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما كتب الأستاذ أحمد عيد عطية، عبر حسابه على فيس بوك: الأستاذ أحمد همام، في ذمة الله -تعالى-، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم، وعضو مجلس النواب -سابقًا- عن دائرة السنبلاوين، اللهم أسكنه الفردوس الأعلى من الجنة.

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