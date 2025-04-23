"كان بينام في بيتي".. حمو بيكا يعلن تعرضه للخيانة من أقرب صديق له

أعلن مطرب المهرجانات الشعبية، حمو بيكا عن تعرّضه للسرقة، من أحد الأشخاص المُقربين له في العمل.

وكتب حمو بيكا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "توضيح هام اللي في الصورة ده.. شغال معايا مساعد بقالوا 6 سنين وكان دراعي اليمين في كل حاجه ويدخل بيتي وسط أهلي ومراتي وعيالي ومفاتيح عربياتي وبيوتي بيبقوا معاه ومكنتش بآمن لحد يشيل أي حاجة ليّا غيره".

وتابع: “فجأة ظهرت "الخيانة” عمل نسخ على مفاتيح بيتي وطلع وجاب شخص تاني اللي في الصورة التانية ده اسمو حسن فني تكييفات وصحبه من عندو من المنطقة .

وطلع سرق تكييفات وتلاجة وميكروويف وبلاي ستيشن وحجات كتير من شقتي وأنا مش موجود طب ليه !! مع إني ولا عمري أقصرت معاه ولا في شغل ولا في بيته ولا مع أهله وكان بيلبس من لبسي وينام في بيتي وياكل في بيت".

وأكمل: “خان عشرة سنين وخان كل حاجة وفجأة بدون سبب ساب شغلي ومشي ومدير أعمالي كلمو انو يرجع شغل مكنش بيرد علي تلفون نهائي وطلعت لقيت شقتي مفتوحة بعد فترة لما مشي من شغل مجاش في بالي لحظه ان هو الي يعمل كده طبعا انا مصدوم من الي حصل”.

واختتم: "توجهت إلى قسم شرطة العجوزة ووحدة المباحث مشكورة نزلت فحصت موضوع سرقة خالد.. وجالي مسروقات بتاعتي اللي في الصور ولسه في حاجات تانية أنا اتنازلت عن محضر ومردتش أسجنه علشان خاطر والدته وأهله .

وياريت يا جماعه محدش يآمن لي أي حد يشتغل معاه لازم يكون واثق في معدنه وأصله، وخالد ده مش شغال معايا ده شخص حرامي وخاين وناس تخلّي بالها منه ولا تشغلوا في أي حتة وحسن فني تكييفات ده ياريت محدش يدخل معاه في شغل.. حسن ده معروف عنه إنه حرامي ونصاب وحسبي الله ونعم الوكيل".