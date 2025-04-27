قصر البارون.. إصابة 10 ونقلهم إلى المستشفى في سقوط ستاند بحفل تامر حسني

أسماء المصابين في حادث انهيار ستاند خاص بالإنارة على الجمهور في حفل النجم تامر حسني بقصر البارون.

والمصابون هم : «أ.ع، 15 سنة، يعمل بالكيتيرينج الخاص بفندق إنتركونتيننتال، ب.س، 20 سنة، عامل بفندق إنتركونتيننتال، م.ر، 36 سنة، دكتور صيدلي، ن.م، 25 سنة، ربة منزل، م.أ، 19 سنة، موظف بفندق إنتركونتيننتال، ع.ع، 20 سنة، موظف بفندق إنتركونتيننتال، أ.ع، 29 سنة، أخصائي تسويق، آ.د، 35 سنة، سورية الجنسية، ح.س، 30 سنة، صيدلانية ومقيمة بمدينتي، ب.أ، 36 سنة، بدون عمل.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بسقوط ستاند إنارة على الجمهور في حفل خاص بقصر البارون.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتبين إصابة 10 أشخاص جراء سقوط الاستاند وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.







