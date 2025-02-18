قدم لها عقد ماس.. حقيقة خطوبة نبيلة عبيد بثري سعودي(فيديو)

أظهر مقطع فيديو، المنتج السعودي خالد الراجح يقدم عقد ألماس للفنانة نبيلة عبيد خلال احتفالية لاختيار المواهب التي ستشارك في مسلسل "جذوة".

ولوحظ أن العقد الماس مكتوب عليه "جذوة"، كما شوهد في فيديو آخر نبيلة عبيد تقف بجوار الراجح وأمامهما كيكة كتب عليها اسم المسلسل أيضا.

وصلة رقص

وظهرت فتاة تؤدي وصلة رقص على أنغام إحدى الأغاني أمام نبيلة عبيد والراجح، فيما حظيت الفيديوهات بتفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين زعموا أنه حفل خطوبة نبيلة عبيد وثري عربي.

جدير بالذكر تستعد الفنانة نبيلة عبيد خلال أيام للبدء بتصوير أولى بطولاتها في الدراما السعودية عبر مسلسل «جذوة».